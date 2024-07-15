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Стало известно, почему Англия проиграла Испании в финале Евро-2024

Тренер Гладилин: такие команды, как Англия, тормозят футбол

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Lee Smith/Reuters

Сборной Англии не хватило удачи для победы над Испанией в финале чемпионата Европы по футболу — 2024. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, подчеркнув, что если бы Англия стала чемпионом, это пошло бы во вред футболу.

«Удачи не хватило, видимо, футбольный бог отвернулся от них. Они и до финала-то доползли — проигрывали, потом отыгрывались. Удача отвернулась. Если бы они еще и выиграли чемпионат, это было бы просто во вред футболу. Такие команды, которые ставят во главу угла прагматизм, тормозят футбол. Я доволен, что испанцы стали чемпионами, многие команды теперь будут равняться именно на этот футбол», — сказал Гладилин.

Сборная Испании стала первой командой, четырежды выигравшей чемпионат Европы. Кроме того, первой в истории она выиграла все семь матчей финальной стадии европейского первенства. Победу в финальном матче со счетом 2:1 испанцам принесли голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля. Испанцы забили на Евро-2024 15 голов, превзойдя рекорд французов 40-летней давности.

Ранее Гладилин назвал игру Испании футболом будущего.

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