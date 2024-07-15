Вендел может перейти в «Барселону»

«Барселона» проявляет интерес к 26-летнему полузащитнику «Зенита» Венделу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

О контактах между клубами и прогрессе в переговорном процессе не сообщается.

До этого стало известно, что бразилец мог перейти в «Галатасарай», но петербуржцев не устроило предложение турецкого клуба. Трудовое соглашение Вендела с «Зенитом» рассчитано до 2027 года.

Бразильский футболист выступает за «Зенит» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил четыре мяча и сделал десять голевых передач, став при этом обладателем Кубка и Суперкубка России, а также золотой медали Российской премьер-лиги.

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 в матче за Суперкубок России. Вендел в этом матче забил гол и отдал две результативные передачи.

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