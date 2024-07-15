Появилось фото травмированной ноги Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение ноги в финальном матче Кубка Америки 2024 года против сборной Колумбии.

Форвард, который был заменен на 66-й минуте игры, попал в объективы фотокамер, когда находился на скамейке запасных своей команды. На снимке видно, что у спортсмена перевязан распухший голеностоп правой ноги, деформировавшийся после столкновения с защитником колумбийской сборной Сантиаго Ариасом.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено более чем на час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и гарантировать безопасность всех.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси был заменен из-за травмы в финале Кубка Америки.