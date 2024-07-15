Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз

Сборная Аргентины по футболу обыграла команду Колумбии со счетом 1:0 и в 16-й раз стала победителем Кубка Америки.

Финал турнира прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч завершился в дополнительное время. Нападающий итальянского клуба «Интер», аргентинец Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч, который принес победу его сборной.

Начало финала Кубка Америки было отложено на более чем час из-за беспорядков. Тысячи болельщиков без билетов пытались силой проникнуть на стадион. Службе безопасности здания пришлось закрыть ворота, чтобы контролировать процесс входа медленнее и реагировать на безопасность всех.

Победа в турнире позволила аргентинской сборной стать рекордсменом по количеству побед. Она обошла Уругвай — сборная страны имеет 15 побед в Кубке Америки — который стал бронзовым призером в этом году. В матче за третье место уругвайцы взяли верх над сборной Канады.

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