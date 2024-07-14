Щербакова показала, как смотрит финал Евро

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в своем Telegram-канале показала, как смотрит финал чемпионата Европы — 2024 по футболу, в котором сражаются национальные сборные Англии и Испании.

«Кто смотрит, за кого болеете?» — спросила у подписчиков фигуристка.

Игра проходит на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Завершился первый тайм, счет пока не открыт.

Англия вышла в плей-офф европейского первенства с первого места в группе С, имея в активе пять очков. В 1/8 финала команда в дополнительное время одолела соперников из Словакии, следом в серии послематчевых пенальти переиграла Швейцарию. За выход в финал Англия сразилась с Нидерландами и одержала победу со счетом 2:1.

Сборная Испании стала единственной командой Евро-2024, которая выиграла все матчи группового этапа. «Красная фурия» уверенно дошла до финала, в плей-офф турнира обыграв Грузию (4:1), Германию (2:1) и Францию (2:1).

Ранее фанаты сборной Англии угнали ретроавтомобиль и устроили ДТП перед финалом Евро.