Российский пловец заявил, что не жалеет об отказе от Олимпиады

Двукратный призер Олимпиады по плаванию Климент Колесников заявил, что не понимает дискуссий вокруг поездки российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я решил не ехать на Олимпиаду, не жалею об этом и при этом никогда никому не навязывал своего мнения. Со спортивной точки зрения я понимаю ребят, которые хотят воспользоваться шансом и поехать на Олимпиаду. С человеческой, даже если я не разделяю позицию, осуждать кого‑то не буду», — заявил Колесников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Пока на Олимпиаду едут 15 спортсменов из России, один из которых — пловец Евгений Сомов, который живет и тренируется в США.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее чемпионку Олимпийских игр по биатлону с Украины отстранили из-за допинга.