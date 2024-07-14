«Много плохих вещей говорят про нее»: Мельникова встала на защиту американки Байлз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова встала на защиту представительницы США Симоны Байлз и призналась, что восхищается ей. Ее слова приводит Metaratings.ru.

«Она собиралась завершать карьеру в Токио, но сейчас в Париже Симона сто процентов приготовила что-то интересное. Хочется снова посмотреть на космическую гимнастику. Много плохих вещей говорят про нее, но Байлз для меня — гимнастка космического уровня. Я бы никогда такое не сделала в жизни!» — заявила Мельникова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Все спортсмены сборной России по спортивной гимнастике от поездки на Игры отказались.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка.

Ранее тренер сборной России раскритиковала американку Байлз.