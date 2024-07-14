Тарасова назвала хамством просьбу депутатов к Плющенко о бойкоте ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который рассказал, что к нему обращались некоторые депутаты с просьбой поддержать бойкот Олимпийских игр. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это же наши люди, которые своими выдающимися достижениями прославляют нашу Родину. И почему они (спортсмены) от депутатов своей страны должны слушать такое хамство и такую глупость? Депутаты должны стыдиться того, что они сказали», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Пока на Олимпиаду едут 15 спортсменов из России.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее чемпионку Олимпийских игр по биатлону с Украины отстранили из-за допинга.