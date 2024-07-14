«Еще спросите, интересуюсь ли я девушками»: в «Зените» ответили про Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев иронично ответил на вопрос журналистов на тему того, есть ли в клубе интерес с российскому нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву. Его слова приводит Sport24.

«Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!» — заявил он.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

13 июня «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и завоевал Суперкубок России. В сезоне-2023/24 петербургский клуб оформил требл — выиграл Суперкубок-2023, Кубок России и Российскую премьер-лигу. «Спартак» занял пятое место в чемпионате.

Ранее Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД.