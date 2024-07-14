«Ни с кем не буду разговаривать»: Акинфеев рассказал о желании после завершения карьеры

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какую мечту планирует осуществить после завершения профессиональной футбольной карьеры. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. И ни с кем не буду разговаривать. Буду ловить рыбу»

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. За ЦСКА голкипер сыграл уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».

Акинфеев является самым преданным футболистом в европейском футболе – на его счету уже 21 сезон за армейский клуб. В конце сезона-2023/24 он переподписал контракт еще на два года.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. На первом месте сезон завершил петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», московское «Динамо» замкнуло тройку сильнейших.

Ранее Акинфеев рассказал, что в ЦСКА приходят письма от его поклонниц.