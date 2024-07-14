Тарасова порадовалась возвращению Трусовой в спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова порадовалась возвращению фигуристки Александры Трусовой в профессиональный спорт. Об этом она заявила в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Я очень рада, что Александра возвращается, возобновляет профессиональную карьеру. Желаю ей успехов. А нам желаю получить удовольствие от того, что мы увидим в ее исполнении», — сказала Тарасова.

О возвращении Трусовой в профессиональное фигурное катание сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он подтвердил, что спортсменка примет участие в контрольных прокатах сборной России.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Фигуристка пропустила сезон-2023/24, однако о завершении карьеры не объявляла. Она владеет четверными прыжками и тройным акселем. 4 июля появилась информация, согласно которой Трусова примет участие в контрольных прокатах сборной России, однако сама спортсменка эту новость комментировать не стала.

Ранее Трусова заявила, что ее свадьба будет позже прокатов в Петербурге.