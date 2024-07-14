Стало известно, сколько сборная Испании получит за победу на Евро-2024

Сборная Испании получит €28,25 в случае победы в финальном матче чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом сообщает издание Sport.es.

По данным источника, футболисты получат 40% от этой суммы, что составит порядка €11 млн. Соответственно, главный тренер команды Луис де ла Фуэнте получит €400 тыс. Если испанцы потерпят поражение, то общие призовые сборной составят €25,5 млн, и футболистам достанется 30% от этих средств.

Призовой фонд для сборной Испании складывается следующим образом. За квалификацию на чемпионат Европы ей полагается €9,25 млн. Каждая победа в матче группового этапа принесла команде еще по €1 млн. Выход в 1/8 финала пополнил копилку команды на €1,5 млн, победа в первом раунде плей-офф — на €2,5 млн. Успех в четвертьфинале принес команде €4 млн, а победа в полуфинале — €5 млн. Соответственно, если испанцы выиграют турнир, то получат еще €3 млн, и общая сумма составит €28,25 млн.

Матч между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля. Игра пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее тренер Божович заявил, что надеется на победу Испании в финале Евро-2024, потому что ненавидит англичан.