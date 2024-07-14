Смолов рассказал о теплой встрече с Галицким

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким после своего возвращения в команду. В комментарии «Спорт-Экспрессу» он назвал общение очень теплым.

«С Галицким встретились очень тепло, рад был его видеть. К сожалению, не удалось завоевать трофей для него и болельщиков. Будем стараться радовать игрой и результатами», — сказал Смолов.

Накануне «Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. Смолов забил второй из мячей своей команды.

Первым профессиональным клубом в карьере Смолова стало «Динамо». С 2007 по 2015 год он провел за команду 77 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. При этом он несколько раз уходил в аренду — в голландский «Фейеноорд», в «Анжи» и в «Урал».

С 2015 по 2018 год он выступал за «Краснодар», где в 101-м матче стал автором 64-х голов. Затем последовали периоды в «Локомотиве» и в испанской «Сельте», после чего Смолов вернулся в «Динамо», и с 2021 по 2024 год в 78 играх за команду забил 25 мячей. По окончании минувшего сезона он вновь подписал контракт с «Краснодаром».

Ранее капитан «Краснодара» Сперцян заявил, что экс-игрок команды Волков, ушедший в «Зенит», поступил некрасиво.