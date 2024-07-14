В «Зените» высказались о возможном переходе Соболева

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не участвует в переговорах по переходу в команду нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом он заявил в комментарии «Спорт-Экспрессу».

«Я в переговорах не участвую. Не знаю, кто вам сказал про какие-то переговоры», — сказал Медведев.

Функционер также высказался о том, что Соболев приехал на товарищеский матч «Спартака» с «Динамо» в синей обуви и в синей бейсболке. Медведев заметил, что выбор цветов одежды не является поводом говорить об уходе игрока в другую команду.

«Если бы я приехал сегодня в красной обуви, вы бы стали говорить, что я ухожу работать в «Спартак»? Нет. Поэтому по Соболеву, ну нравится ему такой цвет. Думаю, что в «Спартаке» это не запрещено», — заключил Медведев.

«Зенит» накануне обыграл «Краснодар» в Волгограде в матче за Суперкубок России со счетом 4:2. В составе сине-бело-голубых оформил дубль и был признан лучшим игроком матча бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Глушенков.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока, и петербургский клуб отказался от трансфера.

Ранее тренер «Зенита» Семак назвал Глушенкова очень умным игроком.