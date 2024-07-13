Агент о переходе Миранчука в МЛС: не так интересно

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, заявив, что россиянину не стоит переезжать в МЛС, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что MLS — это чемпионат, в котором должен выступать Миранчук. Сделка может быть интересна для «Аталанты». Для игрока — сомневаюсь», — сказал Барбоза.

Сейчас российским футболистом активно интересуется американский клуб «Атланта Юнайтед».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в €10 млн.

Алексей является воспитанником московского «Локомотива». В активе полузащитника 45 матчей за сборную России и семь забитых мячей.

Ранее трансфер Миранчука в США назвали возможностью заработать.