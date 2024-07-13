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«Влачат жалкое существование»: эксперт раскритиковал российских игроков в Европе

Эксперт Стипиди: Миранчук и Захарян влачат жалкое футбольное существование

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Stefano Nicoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный эксперт Павел Стипиди критично оценил игру российских футболистов, которые выступают в европейских клубах. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас Кузяев и другие наши игроки в Европе – Миранчук, Захарян – влачат жалкое футбольное существование, что бы там ни писали про них журналисты. Неужели болельщики и специалисты у нас в стране такие глупые (кроме москвичей, конечно, которые самые умные) и не видят, что те не востребованы в своих клубах?» — заявил он.

Далер Кузяев выступает во французском «Гавре», Алексей Миранчук играет в итальянской «Аталанте», а Арсен Захарян уже сезон провел в испанском «Реал Сосьедаде». Стоит отметить, что также в Европе играет Александр Головин, он представляет «Монако».

С 2022 года российские национальные команды и клубы из России получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Ранее российские футболистки разгромно уступили КНДР.

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