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«Я тоже так делаю»: Медведев о сложности в игре с Алькарасом

Медведев назвал главную сложность в игре с Алькарасом на Уимблдоне

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Hannah Mckay/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона объяснил, в чем заключается сложность игры с этим соперником. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Сильно влияет, в итоге ты не попадаешь легкие удары. Я тоже так часто делаю, не так быстро, как Карлос, но я стараюсь. Соперник наносит великолепный удар, или я наношу такой удар против Карлоса, и потом внезапно тебе отвечают обводящим. В следующий раз постараешься нанести удар получше, будешь сомневаться, идти к сетке или нет», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 56 минут, завершилась в четырех сетах со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В финале Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Решающая игра состоится 14 июля.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. Медведев принял предложение и сыграет в Париже.

Ранее Медведев назвал самого сложного соперника.

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