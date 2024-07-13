Российский хоккеист уступил канадцу в борьбе за лучшего игрока НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз», канадский нападающий Коннор Макдэвид признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на церемонии ESPY Awards.

Форвард обошел Остина Мэттьюса («Торонто Мейпл Лифс»), Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш») и Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Для Макдэвида подобная награда стала третьей в карьере.

Рекордсменом по этому показателю является канадский хоккеист и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — он выигрывал ее восемь раз. Из российских хоккеистов награду получал только один человек — нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2018 и 2019 годах.

Кучеров, который не смог завоевать награду в 2024 году, провел в сезоне-2023/24 регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами. Хоккеист не смог отличиться точными бросками.

Ранее стало известно об уникальном таланте Кучерова.