Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист уступил канадцу в борьбе за лучшего игрока НХЛ

Макдэвид обошел Кучерова в борьбе за звание лучшего игрока НХЛ

close
100%
Kim Klement Neitzel/Reuters

Капитан «Эдмонтон Ойлерз», канадский нападающий Коннор Макдэвид признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на церемонии ESPY Awards.

Форвард обошел Остина Мэттьюса («Торонто Мейпл Лифс»), Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш») и Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Для Макдэвида подобная награда стала третьей в карьере.

Рекордсменом по этому показателю является канадский хоккеист и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — он выигрывал ее восемь раз. Из российских хоккеистов награду получал только один человек — нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 2018 и 2019 годах.

Кучеров, который не смог завоевать награду в 2024 году, провел в сезоне-2023/24 регулярного чемпионата НХЛ 81 матч, отметившись 44 заброшенными шайбами и 100 результативными передачами. Кучеров занял первое место среди бомбардиров сезона.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» в пяти матчах уступила «Флориде Пантерз». Кучеров провел на льду все пять игр, отметившись семью результативными передачами. Хоккеист не смог отличиться точными бросками.

Ранее стало известно об уникальном таланте Кучерова.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами