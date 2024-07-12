Российские футболистки разгромно уступили КНДР

Футболистки сборной России разгромно уступили КНДР в товарищеском матче, который прошел в Москве.

Встреча завершилась со счетом 0:3.

В составе победительниц точными ударами отметились Сон Ок Хон, Зин Хон Хан и Су Рим Ким.

Эти соперники проведут еще одну встречу 15 июля.

Мужская сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Мужская сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который проходит в эти дни на полях Германии. Женская команда не сыграла на чемпионате мира 2023 года, который проходил на полях Австралии и Новой Зеландии. Победительницами турнира стали испанки.

Ранее Андрей Аршавин дал прогноз, когда российских футболистов вернут на международные турниры.