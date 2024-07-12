«Аль-Наср» ведет переговоры с Роналду о продлении контракта

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» начал переговоры о продлении контракта с португальским форвардом Криштиану Роналду. Об этом рассказал журналист Give Me Sport Бен Джейкобс.

Сейчас переговоры находятся на ранней стадии. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место.

Ранее Роналду побил мировой рекорд.