Макгрегор о Хабибе: он предал Россию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях вспомнил архивную цитату Хабиба Нурмагомедова, в которой он поклялся уйти из UFC, если промоушен расстанется с его родственниками.

Конор заявил, что с тех пор Хабиб бросил, предал Россию, сбежав из нее, оставил позади мать, родственников и жену. Позже Макгрегор удалил свой пост.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Хабиб одолел Макгрегора в 2018 году в четвертом раунде, заставив ирландца сдаться.

Ранее Хабиб рассказал, чем ему был интересен бой с Макгрегором.