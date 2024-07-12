Любовь Успенская рассказала о дружбе с Овечкиным

Российская певица Любовь Успенская рассказала о дружбе с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает «Спорт-Экспресс».

«Я люблю хоккей. Мы большие друзья с Сашей Овечкиным. Два года назад на дне рождения сказала ему, что он должен побить рекорд Гретцки», — сказала Успенская.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее экс-генменеджер «Вашингтона» раскрыл особенности переписки с Овечкиным.