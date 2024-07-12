Теннисист Алькарас: Медведев доминировал в первом сете

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал сразу после матча победу над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона, отметив доминирование россиянина в первом сете.

«Медведев доминировал в первом сете, он играл в отличный теннис. Я пытался отбросить все нервы в начале второй партии. У меня это получилось», — сказал Алькарас.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 56 минут завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира.

Ранее Новак Джокович ушел с интервью на Уимблдоне после провокационных вопросов.