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Сенсационному новичку РПЛ предсказали полный провал

Тренер Тарханов заявил, что «Акрон» испытает проблемы в начале сезона РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака», ЦСКА и екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов заявил, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) — тольяттинский «Акрон» — столкнется с серьезными проблемами на старте турнира. Слова Тарханова приводит Legalbet.

«У «Акрона» ушли 17 игроков — почти вся команда! Я не видел, что за футболисты пришли им на смену, но звезды вряд ли туда приедут. Кто-то из них быстрее адаптируется к нашему чемпионату, но кому-то надо больше времени», — сказал Тарханов.

Специалист отметил, что руководству команды не стоило столь кардинально менять состав после попадания в высший дивизион страны. Тренер считает, что надо было оставить больше сыгранных футболистов и добавить нескольких новых сильных исполнителей.

«Срок подготовки был небольшой. Думаю, «Акрон» может забуксовать в начале сезона из-за этого. Та команда, которая играла стыковые матчи против «Урала», была слаженной», — сказал Тарханов.

«Акрон» был основан в 2018 году. По итогам сезона-2023/24 клуб занял третье место в Первой лиге и получил право сыграть в стыковых матчах за право подняться в РПЛ, где одержал победу над «Уралом» по сумме двух матчей (3:2).

В межсезонье «Акрон» расстался с 17 футболистами, которые помогли команде подняться в высший дивизион, и приобрел вместо них 10 новичков.

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