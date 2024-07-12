Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче Уимблдона.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 56 минут завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляциюhttp://www.gazeta.ru/sport/2024/07/12/19392373.shtml поединка.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Новак Джокович — Лоренцо Музетти. Решающая игра состоится 14 июля.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

В четвертьфинале Медведев обыграл итальянца Янника Синнера, который является первой ракеткой мира.

«В какой-то момент я почувствовал, что он не очень хорошо себя чувствует. Но знал, что это может пройти, и он начнет играть лучше», — сказал Медведев после победы над итальянцем.

Ранее Анастасия Потапова отказалась от приглашения МОК на Олимпиаду-2024.