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Илич в ближайшие дни присоединится к «Зениту»

Футболист Илич на днях вылетит в Россию, чтобы присоединиться к «Зениту»

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Global Look Press

Полузащитник итальянского «Торино» Иван Илич в ближайшие несколько дней вылетит в Россию, чтобы завершить переход в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из окружения футболиста.

Ожидается, что в случае прихода Илича «Зенит» будет готов рассмотреть возможность продажи Вендела в случае, если поступит финансово привлекательное предложение. Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Перед стартом прошлого сезона он хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга, однако не смог договориться, чтобы его отпустили из клуба.

По данным итальянских СМИ, Илич подпишет с российским клубом контракт сроком до лета 2029 года. Его зарплата составит €3,5 млн в год, плюс порядка €2 млн он будет получать бонусами.

В минувшем сезоне сербский полузащитник провел за «Торино» 36 матчей. В этих играх он забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Кроме того, в составе сборной Сербии он провел три матча на чемпионате Европы — 2024, в его активе один голевой пас. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €18 млн.

Ранее Аршавин заявил, что Глушенков придаст «Зениту» скорости и вариативности.

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