Мбаппе может купить футбольный клуб

Семья нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе заинтересована в приобретении французского футбольного клуба «Кан». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на журналиста Даниэля Риоло.

«Семья Мбаппе находится в процессе приобретения клуба. Они рассчитывают приумножить свой капитал, как американская компания», — заявил Риоло.

Килиан Мбаппе в детстве занимался в академии «Кана». В настоящее время клуб выступает во французской Лиге 2, команда борется во втором по силе дивизионе Франции шестой сезон кряду.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

Ранее французское издание L'Equipe подвергло критике Мбаппе.