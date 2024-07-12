Серена Уильямс посвятила песню Марии Шараповой

Американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс посвятила песню одной из своих принципиальных соперниц, россиянке Марии Шараповой. Она исполнила композицию в рамках церемонии вручения премии ESPY-2024 в Лос-Анджелесе, где знаменитая спортсменка выступила в качестве ведущей.

«Я хочу посвятить эту песню очень важному человеку в моей жизни — Марии Шараповой», — заявила Уильямс.

В композиции американка иронизировала по поводу статистики личных противостояний с российской теннисисткой. Уильямс и Шарапова встречались на кортах 22 раза, и лишь в двух из этих матчей Мария смогла одержать победу.

На данный момент Шарапова остается самой титулованной спортсменкой в истории российского тенниса. На ее счету 39 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе пять побед на турнирах «Большого шлема». В составе Кубка России Шарапова выиграла Кубок Федерации в 2008 году. Кроме того, в ее активе серебро Олимпийских игр — 2012 в Лондоне.

После того как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло препарат мельдоний в список запрещенных, Шарапова на пресс-конференции объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

Ранее Уильямс назвала Шарапову крутой девушкой.