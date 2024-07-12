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Экс-игрок сборной России признался в ежедневном употреблении пива

Экс-игрок Жирков заявил, что пьет пиво каждый день

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Global Look Press

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался в ежедневном употреблении пива. Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт», говоря о том, как ему удается поддерживать хорошую спортивную форму после завершения профессиональной карьеры.

«Не знаю, ем все. У меня брат толстый, хотя недавно он скинул килограмм 40, весил за сотку. Так что семья худая вся. Но я пиво каждый день пью. И играю каждый день — то в футбол, то в хоккей в Медиалиге», — сказал Жирков.

В составе сборной России Жирков стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА.

В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Ранее Жирков сравнил «Зенит» с «Баварией».

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