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На чемпионатах Европы призвали вернуть матч за третье место

Экс-игрок Тетрадзе считает, что на ЧЕ должен быть матч за третье место

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Thilo Schmuelgen/Reuters

На чемпионатах Европы по футболу стоит вернуть матчи за третье место. Об этом в комментарии Legalbet заявил бывший игрок сборной России Омари Тетрадзе.

«Конечно, стоит вернуть матч за бронзовые медали. Неправильно, что золото у одной команды, серебро тоже, а бронза — у двух. Надо возвращать старое правило, будет спортивный интерес, азарт. Для болельщиков хочется больше матчей. Целый месяц люди живут футболом, надо увеличить этот праздник. Евро раз в четыре года только», — сказал Тетрадзе.

Известный в прошлом футболист напомнил, что прежде на чемпионатах Европы проходили игры за третье место, которые добавляли интереса к турниру. По его мнению, это повышает зрелищность и привлекает болельщиков.

В последний раз на сегодняшний день матч за третье место проводился на чемпионате Европы в 1980 году. Тогда сборная Чехии в основное время сыграла с итальянцами вничью 1:1 и вырвала победу в результативной серии пенальти — 9:8.

В текущем розыгрыше европейского первенства бронзу получат Франция и Нидерланды — они уступили в полуфиналах Испании и Англии соответственно. Финал состоится в воскресенье, 14 июля. Игра испанцев с англичанами пройдет на олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее хоккеист Аймурзин допустил победу Англии в финале ЧЕ по футболу.

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