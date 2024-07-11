Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили, что драки среди фанатов на ЧЕ – часть европейской культуры

Депутат Журова назвала драки фанатов на ЧЕ частью их культуры

close
100%
Fabian Bimmer/Reuters

Драки между футбольными болельщиками на чемпионате Европы — 2024 в Германии могут быть частью европейской культуры. Такое допущение в комментарии Legalbet сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова, сравнивая организацию ЧЕ и чемпионата мира — 2018 в России.

«Это просто мы к этому относимся по-другому. Может, драки — это часть их культуры, наверное, считают это нормальным. У нас на чемпионате мира все было организованно, болельщики понимали, что у нас не забалуешь. Плюс их ещё запугали перед приездом, что у нас тут тоталитарный режим, что всех в тюрьму посадят. Но они увидели, что у нас классно», — констатировала Журова.

Парламентарий напомнила, что на мировом первенстве в России службы безопасности бесконфликтно пресекали любые попытки стычек. Тогда как в Европе подобные инциденты регулярно происходят на крупных турнирах. К тому же, считает Журова, большую роль в агрессивном поведении болельщиков играет употребление алкогольных напитков.

Ранее тренер Гладилин назвал сборную Испании сильнее англичан на Евро-2024.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами