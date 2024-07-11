В Госдуме допустили, что драки среди фанатов на ЧЕ – часть европейской культуры

Драки между футбольными болельщиками на чемпионате Европы — 2024 в Германии могут быть частью европейской культуры. Такое допущение в комментарии Legalbet сделала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова, сравнивая организацию ЧЕ и чемпионата мира — 2018 в России.

«Это просто мы к этому относимся по-другому. Может, драки — это часть их культуры, наверное, считают это нормальным. У нас на чемпионате мира все было организованно, болельщики понимали, что у нас не забалуешь. Плюс их ещё запугали перед приездом, что у нас тут тоталитарный режим, что всех в тюрьму посадят. Но они увидели, что у нас классно», — констатировала Журова.

Парламентарий напомнила, что на мировом первенстве в России службы безопасности бесконфликтно пресекали любые попытки стычек. Тогда как в Европе подобные инциденты регулярно происходят на крупных турнирах. К тому же, считает Журова, большую роль в агрессивном поведении болельщиков играет употребление алкогольных напитков.

Ранее тренер Гладилин назвал сборную Испании сильнее англичан на Евро-2024.