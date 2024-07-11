В Госдуме призвали пригласить сборную России на Кубок Америки

Сборная России по футболу может принять участие в розыгрыше Кубка России. Такое предположение в комментарии Legalbet сделал глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя слова главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони о том, что он хотел бы видеть на турнире европейскую команду.

«Идея звучит странно, но почему бы и нет? Если серьезно относиться к его идее, то это может быть любая европейская команда, в том числе Россия. В современных условиях это маловероятно, но почему бы и нет. Если это не шутка, то пусть начнут с приглашения России! Южноамериканские страны традиционно считаются нам дружественными. Пусть приглашают, мы рассмотрим», — сказал Свищев.

Говоря о том, что в 2019 году организаторы Кубка Америки приглашали сборную Катара, Свищев напомнил: Катар готовился принять чемпионат мира и работал над созданием сильной команды. Кроме того, в этой сборной было много натурализованных игроков, каковых не осталось в сборной России, сказал парламентарий.

В финале текущего розыгрыша Кубка Америки встретятся Аргентина и Колумбия, этот матч состоится 15 июля. Следующий турнир пройдет в 2028 году.

Ранее генсек РФС Митрофанов не исключил, что Россия сыграет на Евро-2028.