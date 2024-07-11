Олимпийские игры 2024 года установили рекорд

Глава оргкомитета парижской Олимпиады Тони Эстанге рассказал, что Игры установили рекорд по количеству проданных билетов, передает AFP.

«Рекорд принадлежал Играм в Атланте — 8,3 миллиона билетов. Мы продали 8,6 миллиона билетов на Олимпиаду и более миллиона на Паралимпиаду. Мы гордимся, что уже превзошли рекорд», — сказал Эстанге.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее стала известна сумма компенсации для чемпиона Игр Далалояна из-за недопуска на Олимпиаду.