Губерниев назвал чудаками тех, кто будет критиковать Миранчука за переезд в США

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта», передает «РБ Спорт».

«Что касается текущей ситуации в мире, критиковать Алексея за переезд в США будут только чудаки на букву «М». Тут ничего не поделать. Мы же не критикуем Овечкина, Малкина или Бобровского», — сказал Губерниев.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее директор «Атланты» прилетел в Италию для переговоров о трансфере Миранчука.