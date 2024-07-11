Основатель фан-движения «Зенита»: болельщики встретят Соболева негативно

Один из основателей фанатского движения петербургского «Зенита» Максим Дукельский заявил, что болельщики негативно воспримут трансфер футболиста московского «Спартака» Александра Соболева, передает «РБ Спорт».

«Думаю, что Соболева встретят негативно. Это все из-за того, что он игрок «Спартака»? Этого более чем достаточно», — сказал Дукельский.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн. 9 июля РИА Новости сообщило, что Соболев согласился на предложенные «Зенитом» условия, а переход должен быть осуществлен в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев на фоне слухов о переходе из «Спартака» в «Зенит» опубликовал пост.