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Генсек РФС: верю, что сборная России сыграет на Евро-2028

Генсек РФС Митрофанов не исключил, что Россия сыграет на Евро-2028

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что есть вероятность того, что сборная России сыграет на Евро-2028, передает «Чемпионат».

«Верю ли я, что Карпин повезет Россию на Евро-2028? Для этого работаем. Да. У меня есть надежды на 2028 год. А на чемпионат мира 2026 года? Здесь я не сильно оптимистичен. Надо смотреть на вещи трезво. Плюс нам же и визы могут не дать в США», — сказал Митрофанов.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы 2024 года, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

В международных мировой и европейской федерациях не раз заявляли, что первым условием для возвращения России в турнире под их эгидой должно стать окончание СВО.

Ранее Андрей Аршавин дал прогноз, когда российских футболистов вернут на международные турниры.

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