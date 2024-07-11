Овечкин назвал Евро-2024 провальным для Роналду

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил на YouTube-канале «Это футбол, брат!» о том, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду провалил Евро-2024.

«Я думаю, он старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался, он не хотел так закончить чемпионат», — сказал Овечкин.

На Евро-2024 Роналду провел пять матчей, не отметившись забитыми мячами. Португалия вылетела с Евро-2024 в 1/4 финала, уступив в серии пенальти Франции.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Его сыну, Криштиану Роналду-младшему, в 2024 году исполнилось 14 лет.

Ранее стало известно, почему Роналду не завершает карьеру.