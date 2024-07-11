Экс-футболист сборной России назвал фаворита финала Евро-2024

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк заявил, что Испания является фаворитом финального матча Евро-2024 против Англии, передает «Спорт-Экспресс».

«Фаворитом однозначно будет Испания. Испанцы — это контроль мяча, молодое дарование также впечатляет. Будет интересно. Сам буду болеть в финале за англичан», — сказал Погребняк.

Встреча состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

В первом полуфинале Евро Испания обыграла Францию. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Англия в своем полуфинале обыграла Нидерланды. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая обыграла в финале Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Англичане еще не становились чемпионами Европы. Испания является трехкратным победителем турнира. В последний раз Испании выигрывала Евро в 2012 году.

Ранее было названо имя арбитра финального матча Евро-2024.