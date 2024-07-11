Директор «Атланты» прилетел в Италию для переговоров о трансфере Миранчука

Директор американской «Атланты Юнайтед» прилетел в Италию для переговоров о трансфере футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Итальянский клуб хочет получить за трансфер футболиста €15 млн. Первоначальное предложение «Атланты» было ниже того, на что рассчитывал клуб из Италии.

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

Ранее Миранчука призвали отказаться от переезда в США.