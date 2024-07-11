Хоккейного вратаря Гуськова госпитализировали с ожогами 40% тела

Вратарь пермского хоккейного клуба «Молот» Егор Гуськов госпитализирован с ожогами 40% тела. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Вратарь сейчас находится в сознании, говорит затруднительно, но старается быть бодрым», — говорится в заявлении пресс-службы.

По предварительной информации, голкипер получил травмы вследствие бытового инцидента.

Гуськов является победителем Кубка Глинки/Гретцки (2019), а также победителем Кубка Вызова (2019). В прошлом сезоне он провел 12 матчей во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее четырех российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ.