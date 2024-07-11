Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему сложно предсказать победителя Евро-2024

Тренер Гладилин считает сборную Испании сильнее англичан на Евро-2024

close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Несмотря на то что сборная Испании выглядит сильнее национальной команды Англии по игровому потенциалу, в финале чемпионата Европы — 2024 между этими соперниками у англичан есть шанс одержать победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Мои предпочтения, конечно, на стороне испанцев. Сам футбол должен их отблагодарить. На всем турнире это единственная команда, которая старается играть в футбол, радовать болельщиков и добиваться результата. А англичане играли строго на результат — так же, как и немцы, и французы. Сборная Испании сильнее по игровому потенциалу. Но у англичан есть хорошие исполнители в атаке и в средней линии, и закрытая игра может принести им победу, таких случаев было достаточно. Так что здесь сложно предсказать победителя, но мои симпатии на стороне испанцев, они сильнее по игре», — заключил Гладилин.

Сборная Испании в полуфинале одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1. В свою очередь, англичане с аналогичным счетом обыграли Нидерланды. Финальная встреча между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14 июля, на олимпийском стадионе в Берлине, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин назвал пенальти ключевым моментом в матче Нидерланды — Англия.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами