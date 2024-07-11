Стало известно, почему сложно предсказать победителя Евро-2024

Несмотря на то что сборная Испании выглядит сильнее национальной команды Англии по игровому потенциалу, в финале чемпионата Европы — 2024 между этими соперниками у англичан есть шанс одержать победу. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Мои предпочтения, конечно, на стороне испанцев. Сам футбол должен их отблагодарить. На всем турнире это единственная команда, которая старается играть в футбол, радовать болельщиков и добиваться результата. А англичане играли строго на результат — так же, как и немцы, и французы. Сборная Испании сильнее по игровому потенциалу. Но у англичан есть хорошие исполнители в атаке и в средней линии, и закрытая игра может принести им победу, таких случаев было достаточно. Так что здесь сложно предсказать победителя, но мои симпатии на стороне испанцев, они сильнее по игре», — заключил Гладилин.

Сборная Испании в полуфинале одержала волевую победу над Францией со счетом 2:1. В свою очередь, англичане с аналогичным счетом обыграли Нидерланды. Финальная встреча между Испанией и Англией состоится в воскресенье, 14 июля, на олимпийском стадионе в Берлине, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин назвал пенальти ключевым моментом в матче Нидерланды — Англия.