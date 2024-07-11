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Гладилин: не знаю, в чем проблема у сборной Франции, но она есть

Тренер Гладилин заявил, что Франция не создавала моментов на Евро-2024

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Mathias Bergeld/Global Look Press

Сборная Франции провела невыразительное выступление на чемпионате Европы по футболу, не создавая ярких моментов. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин, указав, что в полуфинальном матче с Испанией «трехцветные» были не в порядке.

«Не сказал бы, что игра у французов была хорошая. В эпизоде с голом Мбаппе нашел партнера, который выпрыгнул и пробил головой. А ярких моментов они не создавали, даже с выходом Гризманна. Если бы они были в порядке, то нагнетали бы, создавали голевые моменты — а так, их почти не было. Не знаю, в чем у них проблема, но она есть», — констатировал специалист.

Испанцы обыграли французов со счетом 2:1, при этом счет на 9-й минуте открыли «трехцветные», впервые за турнир забив с игры: Рандаль Коло-Муани головой замкнул передачу Килиана Мбаппе. Однако еще до перерыва точные удары Ламина Ямаля и Дани Ольмо установили окончательный счет. В финале сборная Испании поборется за титул чемпиона Европы с командой Англии, в свою очередь, выбившей из борьбы Нидерланды.

Ранее Гладилин раскритиковал атаку сборной Франции.

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