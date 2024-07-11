Победу испанцев над французами на Евро назвали закономерной

Сборная Испании одержала закономерную победу над национальной командой Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу — 2024. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Победа испанцев закономерна. Прекрасные голы, хотя игра складывалась очень удачно для французов. Они хорошо забили, у них была фора, но испанцы уже в первом тайме переломили игру. Они были интереснее, сильнее, и они играли на победу.

Франция все-таки не в полную мощь выступила. Наверное, от нее ждали более сильной игры, особенно в атаке. И Мбаппе, и Гризманн, и Жиру выглядели ниже своего уровня, поэтому у них ничего и не получилось. В обороне вроде все было нормально, ребята старались, а в атаке… Такая атака — и забили так мало», — посетовал Гладилин.

Испанцы обыграли французов со счетом 2:1, при этом счет на 9-й минуте открыли «трехцветные», впервые за турнир забив с игры: Рандаль Коло Муани головой замкнул передачу Килиана Мбаппе. Однако еще до перерыва точные удары Ламина Ямаля и Дани Ольмо установили окончательный счет. В финале сборная Испании поборется за титул чемпиона Европы с командой Англии, в свою очередь, выбившей из борьбы Нидерланды.

Ранее УЕФА назначил судейскую бригаду на финал Евро-2024 между Испанией и Англией.