Экс-генменеджер «Вашингтона» раскрыл особенности переписки с Овечкиным

Бывший генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан рассказал об особенностях переписки с российским нападающим и капитаном команды Александром Овечкиным. Его слова приводит RMNB.

«Мы обсуждали возможные изменения в составе команды. Он большой любитель смайликов, поэтому смайлов в нашей переписке больше, чем сообщений или диалогов. После моего ухода я пообщался с ним и объяснил, что Крис вступает в должность, но я все еще буду рядом с командой», — заявил Маклеллан.

8 июля «Вашингтон» назначил нового генерального менеджера — Криса Патрика.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее было названо условие для успешного выступления «Вашингтона» Овечкина в новом сезоне.