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Тренер сборной Уругвая оценил драку игроков своей команды с колумбийскими фанатами

Тренер сборной Уругвая Бьелса о драке: думал, игроки пошли благодарить фанатов

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Sam Navarro/USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса оценил инцидент с дракой футболистов своей команды с фанатами сборной Колумбии после полуфинального матча Кубка Америки. Его слова приводит ESPN.

«Мне показалось, что инцидент закончился спором в центре поля, и когда я увидел это, то отправился в раздевалку. Я думал, что игроки просто пошли благодарить болельщиков за поддержку. Но потом я узнал, что там, к сожалению, были какие-то проблемы», — заявил Бьелса.

Инцидент произошел сразу после окончания матча. В авангарде уругвайских игроков выступил Дарвин Нуньес, который выступает в английском «Ливерпуле», футболиста пытались остановить сразу десять человек.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в американском городе Шарлотта, завершилась со счетом 1:0 в пользу Колумбии. Единственный гол в этом поединке оформил Жефферсон Лерма. Колумбийские футболисты играли больше одного тайма в меньшинстве: на 45+1 минуте Даниель Муньос получил вторую желтую карточку.

В финале Кубка Америки Колумбия сыграет с Аргентиной, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Канады — 2:0. Финал Кубка Америки будет проведен в ночь на 15 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс. Поединок начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее была названа причина драки между игроками сборной Уругвая и колумбийскими фанатами.

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