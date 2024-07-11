Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один клуб Медиалиги сыграет в Кубке России

Медийный клуб «Амкал» сыграет в Кубке России сезона-2024/25

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Один из самых известных медийных клубов «Амкал» станет участником нового сезона Кубка России. Об этом пишет официальный Telegram-канал турнира.

Уайлд-кард команде выдал титульный спонсор турнира. «Амкал» принимал участие в прошлом розыгрыше турнира, где дошел до второго отборочного раунда Пути регионов и проиграл «Текстильщику» из Иваново в серии послематчевых пенальти.

Ранее путевки в новый сезон Кубка России получили Broke Boys и 2DROTS, которые сразятся в финале Медиалиги. Для 2DROTS участие в Кубке России станет третьим. В дебютном выступлении в сезоне-2022/23 команда выбыла из борьбы на стадии 1/128 финала, проиграв ивановскому «Текстильщику» в серии пенальти. Зато в сезоне-2023/24 любители добрались до 1/32, где потерпели поражение от выступавших на тот момент в Первой лиге «Химок» 0:2. В свою очередь, Broke Boys, ставшие финалистами Медиалиги в прошлом сезоне, впервые примут участие в Кубке России.

Кубок России-2024/25 стартует 23 июля. Третий сезон подряд он состоит из двух Путей — Российской премьер-лиги (РПЛ) и регионов. Действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит». По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые также в шестой раз подряд стали чемпионами России. Они боролись за титул до последнего тура и сумели завоевать его благодаря тому, что в 30-м туре обыграли «Ростов» 2:1, а в параллельном матче шедшее на первом месте «Динамо» проиграло «Краснодару» 0:1.

Ранее стало известно, где состоится финал Медиалиги.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами