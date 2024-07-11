Игрока «Спартака» Соболева оштрафовали из-за тонировки на автомобиле

Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев получил штраф за наклеенную тонировку на стеклах своего автомобиля «Гелендваген». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов остановили форварда 2 июля. За плотную черную пленку на боковых стеклах Соболева оштрафовали на 500 рублей. Теперь игрок обязан избавиться от тонировки, в противном случае ему грозит 15 суток ареста.

По данным СМИ, «Спартак» и «Зенит» ведут переговоры о переходе Соболева. Журналист Иван Карпов сообщал, что москвичи готовы расстаться с нападающим за €30 млн, при этом действующие чемпионы России не готовы заплатить за игрока такую сумму — максимум €20 млн. 9 июля РИА Новости сообщило, что Соболев согласился на предложенные «Зенитом» условия, а переход должен быть осуществлен в течение пары дней.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев на фоне слухов о переходе из «Спартака» в «Зенит» опубликовал пост.