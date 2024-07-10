Щербакова рассказала, что совсем недавно она начала приступать к тренировкам

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, что недавно начала приступать к тренировкам, передает «Матч ТВ».

«Совсем недавно по чуть‑чуть начала приступать к тренировкам после небольшой травмы. Ну как небольшой — большой», — сказала Щербакова.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Последним международным турниром для российских фигуристов стали Олимпийские Игры в Пекине.

Ранее Щербакова рассказала, что в обычной жизни она может переживать из-за мелочей.