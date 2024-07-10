Вяльбе назвала Пугачеву предателем Родины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что считает певицу Аллу Пугачеву предателем Родины, передает Sport24.

«Будет Пугачева иноагентом или нет — не важно. Для меня она предатель Родины, которая ее воспитала, вырастила и дала возможность зарабатывать огромные деньги», — сказала Вяльбе.

9 июля Пугачева опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась об обстреле детской больницы в Киеве. «Бог терпелив, но всему есть предел», — написала исполнительница. Она сопроводила публикацию фотографией с окровавленным ребенком на руках у женщины.

Днем 8 июля киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города. В Минобороны России назвали провокацией опубликованные украинскими властями фото и видеокадры из Киева после якобы намеренного ракетного удара России по гражданским объектам.

Ранее Пугачева поддержала сборную России после поражения на ЧМ-2018.