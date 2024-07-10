Вратарь сборной Аргентины поцеловал Месси в шею

После победы сборной Аргентины в матче 1/2 финала Кубка Америки против Канады вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес поцеловал форварда Лионеля Месси в шею, передает «Чемпионат».

Аргентина во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Америки. Соперником аргентинцев в решающем матче станет победитель пары Колумбия — Уругвай.

Аргентина и Канада уже встречались на этом Кубке Америки в первом туре группового этапа, и тогда команде Месси принесли победу голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса (2:0). Аргентинцы выиграли все три матча в группе А, а Канада вышла в плей-офф со второго места, обыграв Перу (1:0) и сыграв вничью с Чили (0:0).

В четвертьфинале обе команды победили в сериях пенальти – Аргентина одолела Эквадор (1:1, 4-2), а Канада была сильнее Венесуэлы (1:1, 4-2).

Ранее Месси выступил с критикой после выхода Аргентины в финал Кубка Америки.